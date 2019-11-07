Российский полузащитник испанской Валенсии Денис Черышев, получивший повреждение в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским Лиллем (4:1), выбыл до конца ноября.

Российский полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев, получивший повреждение в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским "Лиллем" (4:1), выбыл до конца ноября.Черышев в игре с французской командой был заменен на 30-й минуте. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Super Deporte, главный тренер "летучих мышей" Альберт Селадес сообщил, что у россиянина "дискомфорт в бедре".Таким образом, 28-летний полузащитник сборной России из-за травмы пропустит заключительные матчи отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино.Напомним, матч сборной России против бельгийцев состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге, а встреча против Сан-Марино будет выездной и пройдет 19 ноября в Сервалле. Ранее подопечные Станислава Черчесова досрочно гарантировали себе выход в основной этап Евро-2020.