Активист из Москвы обнаружила множество проблем даже в тех дворах, которые администрация города специально отобрала к ее приезду.

Сегодня член Центрального штаба ОНФ и координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина провела рейд по дворам и детским площадкам областного центра, реконструированных в этом году в рамках федеральных программ. Активист из Москвы обнаружила множество проблем даже в тех дворах, которые администрация города специально отобрала к ее приезду.Также Светлана Калинина побывала в Гусь-Хрустальном районе - в поселке Иванищи, городе Курлово и самом райцентре, где посетила печально известный дом № 21 по улице Красноармейской. Мы уже рассказывали об этой ситуации. Подвал нового дома, построенного для переселенцев из аварийного жилья, ушел под воду. И на текущий момент ни администрация Гусь-Хрустального, ни управляющая компания решить проблему так и не смогли.Светлана Калинина, член Центрального штаба ОНФ и координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды: «У вас ровно три часа на исправление. Эту воду высушить. Если через три часа я не увижу фотографии, что эту воду вывели, то с сегодняшнего дня будем заниматься непосредственно вами и вашим директором. Мостики должны быть. Вход в подвал должен быть обеспечен. Что значит вы не можете? Вы обязаны это делать - вы управляющая компания! - Да мы много что делаем! - Я вижу сейчас, что вы выпускаете воду в сырое помещение. Вы мне доказываете, что вы много делаете. Вы ничего здесь не сделали».Завтра утром Светлана Калинина отправится на проверку в город Камешково, а затем примет участие в круглом столе, на котором подведет итоги своего визита во Владимирскую область. Репортаж о коммунальном разносе, устроенном членом Центрального штаба Народного фронта, смотрите завтра в дневных выпусках «Вестей».Никита Тарбеев, Александр Голубев