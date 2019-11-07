На заседании 7 ноября депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, направленный на усиление безопасности электронной подписи. Подобная мера повысит доверие людей к современным технологиям, уверен председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

На заседании 7 ноября депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, направленный на усиление безопасности электронной подписи. Подобная мера повысит доверие людей к современным технологиям, уверен председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.Предусмотренные законодательной инициативой поправки позволяют не только поднять уровень безопасности электронной подписи, но и делают ее использование более удобным. В настоящее время в этой сфере наблюдаются определенные трудности.Так, на данный момент выдающиеся различными удостоверяющими центрами сертификаты не могут использоваться всеми информационными системами для проверки подлинности подписи, заметил спикер Госдумы. Из-за этого физические и юридические лица вынуждены оформлять сразу несколько сертификатов для работы с той или иной организацией."В случае принятия инициативы пользователи смогут получать госуслуги и обращаться к ведомствам с помощью единого сертификата ключа проверки усиленной квалифицированной электронной подписи", – объяснил Вячеслав Володин.Принятый Госдумой в первом чтении законопроект предусматривает повышение требований к удостоверяющим центрам. В частности, увеличивается порог собственного капитала и страховой ответственности таких центров до одного миллиарда и 200 миллионов соответственно. Кроме того, срок их аккредитации предлагается сократить до трех лет, а за заведомо умышленные действия сотрудников таких центров вводится уголовная ответственность. Технические нарушения предусматривают административную ответственность."Кроме того, между центрами перераспределяются полномочия по выдаче квалифицированных сертификатов", – подчеркнул председатель нижней палаты парламента. Кредитные и финансовые организации будут получать их в удостоверяющем центре Банка России, другие юридические лица, а также индивидуальные предприниматели – в центре Федеральной налоговой службы Госслужащих будут принимать в центре Федерального казначейства, а граждан, которые не входят ни в одну из этих категорий – в коммерческих удостоверяющих центрах.Помимо всего этого, в законодательной инициативе предлагается новый способ подтверждения электронных подписей – через проверку доверенными третьими сторонами. Такие организации, объяснил председатель Госдумы, будут устанавливать полномочия участников правовых отношений, а также действительность их цифровых подписей и сертификатов на определенный момент времени."Все это позволит повысить качество работы удостоверяющих центров и минимизировать случаи мошенничества с использованием электронной подписи", – подчеркнул Володин.