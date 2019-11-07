Пилот одной крупной компании, занимающейся пассажирскими авиаперевозками, подставил под удар жизнь пассажиров своего рейса. Мужчина дал порулить бортом девушке.

Пилот одной крупной компании, занимающейся пассажирскими авиаперевозками, подставил под удар жизнь пассажиров своего рейса. Мужчина дал порулить бортом девушке.Инцидент произошел еще в конце лета – 31 августа, однако известно о нем стало лишь недавно. Управлявшая рейсовым самолетом вместо пилота девушка выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" видео, где она сидит за штурвалом.Судя по всему, не имеющая лицензии на осуществление полетов дама была весьма довольна таким опытом. Впрочем, недовольство осталось на лицах представителей Следственного комитета. Они весьма заинтересовались примечательным роликом, ТВ Центр. Теперь же летчику грозит статья"Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".