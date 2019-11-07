Пятый президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко продолжает бегать от следователей. Он в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Поведение дерзкого парламентария назвали плевком в лицо президента Владимира Зеленского.

Пятый президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко продолжает бегать от следователей. Он в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Поведение дерзкого парламентария назвали плевком в лицо президента Владимира Зеленского.Порошенко ждали на допрос по делу о незаконном пересеченииграницы. Речь идет о путешествии политика и его семьи на Мальдивы в 2018 году.Следователи подозревают, что за пределы страны тогдашний главы государствавыехал по поддельным документам.Экс-президента ждали в бюро расследований 7 ноября, но онснова проигнорировал повестку. Причины неявки неизвестны, заявила пресс-секретарьведомства Анжелика Иванова. По ее словам, это примерно 17-й прогул Порошенко.Видимо, следователи уже сбились со счета.Вызывающие поведение бывшего президента – вызов нынешнему,считают наблюдатели. "Постоянные неявки Порошенко на допрос – плевок влицо Зеленскому", – написал на своей странице в "Твиттер"пользователь с ником Кремлевский Связной.На Украине расследуют 13 уголовных дел, где фигурирует имябывшего президента. Пока проходит подозреваемым в расследованиях обузурпации власти, давлении на суд, отправке моряков в Керченский пролив вноябре прошлого года.Постоянные неявки Порошенко на допрос - плевок в лицо Зеленскому.— Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay)Чувствуя, что запахло жареным, бывший президент началпереписывать активы на родственников. По данным антикоррупционной организации"Открытый реестр национальных публичных деятелей",перерегистрировал кондитерский бизнес на старшего сына Алексея.