Пятый президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко продолжает бегать от следователей. Он в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Поведение дерзкого парламентария назвали плевком в лицо президента Владимира Зеленского.
Пятый президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко продолжает бегать от следователей. Он в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Поведение дерзкого парламентария назвали плевком в лицо президента Владимира Зеленского.
Порошенко ждали на допрос по делу о незаконном пересечении
границы. Речь идет о путешествии политика и его семьи на Мальдивы в 2018 году.
Следователи подозревают, что за пределы страны тогдашний главы государства
выехал по поддельным документам.
Экс-президента ждали в бюро расследований 7 ноября, но он
снова проигнорировал повестку. Причины неявки неизвестны, заявила пресс-секретарь
ведомства Анжелика Иванова. По ее словам, это примерно 17-й прогул Порошенко.
Видимо, следователи уже сбились со счета.
Вызывающие поведение бывшего президента – вызов нынешнему,
считают наблюдатели. "Постоянные неявки Порошенко на допрос – плевок в
лицо Зеленскому", – написал на своей странице в "Твиттер"
пользователь с ником Кремлевский Связной.
На Украине расследуют 13 уголовных дел, где фигурирует имя
бывшего президента. Пока проходит подозреваемым в расследованиях об
узурпации власти, давлении на суд, отправке моряков в Керченский пролив в
ноябре прошлого года.
Постоянные неявки Порошенко на допрос - плевок в лицо Зеленскому.
— Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay)
Чувствуя, что запахло жареным, бывший президент начал
переписывать активы на родственников. По данным антикоррупционной организации
"Открытый реестр национальных публичных деятелей",
перерегистрировал кондитерский бизнес на старшего сына Алексея.