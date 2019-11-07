В Ханты-Мансийске десять человек были доставлены в больницу с подозрением на отравление угарным газом. Среди пострадавших – восемь несовершеннолетних, сообщает Интерфакс. Согласно ..

В Ханты-Мансийске десять человек были доставлены в больницу с подозрением на отравление угарным газом. Среди пострадавших – восемь несовершеннолетних, сообщает "Интерфакс".Согласно предварительной информации, все отравившиеся являются родственниками. Накануне они установили дома дизельную печь, однако сделали это неправильно: весь газ выводился в помещение, а не на улицу, передает .По факту произошедшего Ханты-Мансийская прокуратура начала проверку. Как рассказал представитель ведомства, в случае выявления нарушений будут приняты "соответствующие меры реагирования", уточняет .