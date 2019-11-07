Дети из Брянской области, почувствовавшие недомогание в поезде, следовавшем из Владикавказа в Москву, по предварительным данным, отравились еще в санатории, где они отдыхали. По последним данным в столичные больницы с поезда был доставлен 31 ребенок.

Дети из Брянской области, почувствовавшие недомогание в поезде, следовавшем из Владикавказа в Москву, по предварительным данным, отравились еще в санатории региона Кавминвод, где они отдыхали.Об этом РИА Новости в четверг осведомленный источник. Сейчас эта версия проверяется.При этом замглавы управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Ставропольскому краю Ирина Ковальчук сообщила, что дети отдыхали в санатории "Смена" в Кисловодске, который принадлежит Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА).Врио главы департамента образования Брянской области Елена Егорова, со своей стороны, сообщила журналистам, что ранее регион уже отправлял детей в этот санаторий, и никаких претензий к организации лечения и отдыха не было.Она также отметила, что точные причины недомогания детей пока не установлены.Ранее сообщалось, что 44 ребенка в возрасте от 9 до 14 лет ехали на поезде в Москву после отдыха в санатории. Вечером 6 ноября сначала восемь детей почувствовали себя плохо, затем с жалобами на пищевое отравление обратились и другие дети.По последним данным в столичные больницы с поезда был доставлен 31 ребенок, передает ТАСС.Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ по данному факту возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.