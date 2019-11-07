Марина Фролова из Новосибирска стала популярной благодаря социальной сети Tik Tok. Сейчас она перебралась в Москву и зарабатывает по 150 тысяч рублей в месяц.

Марина Фролова из Новосибирска стала популярной благодаря социальной сети Tik Tok. Сейчас она перебралась в Москву и зарабатывает по 150 тысяч рублей в месяц.Ее видео в Tik Tok смотрят люди со всех уголков мира, а фотографии в "Инстаграме" набирают больше 30 тысяч лайков. Подписчиков у сибирячки в двух приложениях больше 600 тысяч.В своем интервью для газеты "Комсомольская правда" Марина поделилась, что после девятого класс поступила в колледж на графического дизайнера, однако после второго курса забрала документы. По ее словам, она не планирует заканчивать обучение в ближайшее время. Возможно, она вернется к этому вопросу позже из-за своей мамы. Девушка призналась, что не понимает, зачем ей нужно образование.В 17 лет Марина начала снимать видео в Tik Tok, где просто открывала рот под какую-то известную песню и делала определенные движения. По ее словам, именно тогда она начала набирать популярность. "Инстаграм" юной сибирячки также очень резко начала набирать популярность. Сейчас она зарабатывает на рекламе. Блогерша призналась, что месячный заработок составляет 150 тысяч рублей.Из-за работы девушке пришлось расстаться с парнем и поссориться со всеми друзьями. Фролова уверена, что они все сначала высмеивали ее, а потом пытались извлечь выгоду из общения с ней. На вопрос о нынешнем круге общения, Марина ответила, что сейчас ее друзья – это ее кумиры, на которых она хотела быть похожей. А сейчас их интересы совпадают, и они понимают, как нелегко приходится юному дарованию.В настоящий момент Марина откладывает деньги на свой день рождения и мечтает полностью переключиться на ведение блога в "Инстаграме". Помимо этого, у нее также есть планы раскрутить свой Telegram-канал, где она будет рассказывать о жизни в столице девушки из Новосибирска.