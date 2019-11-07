Певица Ольга Кормухина ищет справедливости. В споре с коллегой по цеху Полиной Гагариной уступать она не собирается.

Певица Ольга Кормухина ищет справедливости. В споре сколлегой по цеху Полиной Гагариной уступать она не собирается.Сегодня, 7 ноября, Тверской суд Москвы продолжитрассмотрение дела по иску Ольги Кормухиной. Ответчиком выступаетисполнительница Полина Гагарина.Кормухина добивается защиты своих прав на аранжировку песниВиктора Цоя "Кукушка". Финансовая сторона вопроса Ольгу не интересует."Для меня это дело чести! Мне надоело выслушивать, что я поюпесню Гагариной!" – сказала журналистам вокалистка.По словам Ольги Кормухиной, в 2011 году аранжировку песни"Кукушка" для нее написал музыкант Алексей Белов. Артистка ждала одобрения наисполнение песни от единственного сына Виктора Цоя.Спустя пару лет Кормухина услышала "Кукушку" в исполненииГагариной, автором музыки значился Константин Меладзе. Ольгу удивила схожестьаранжировок Белова и Меладзе.По словам артистки, экспертиза выявила, что аранжировки абсолютноидентичные. К слову, Меладзе зарегистрировал все права в Российском авторскомобществе, чего не сделал Беглов.В иске требует признать композицию созданнойс нарушением и обязать ответчика прекратить действия, нарушающиеисключительные права. Между тем вокалистка добавила, что, еслипредставит разрешение на исполнение песни от сына Цоя, то ее позиция будетскорректирована, сообщает.