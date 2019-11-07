Российские ученые выяснили, что около 55 процентов граждан нашей страны являются носителями вариаций в генах, которые снижают силу действия антидепрессантов, а могут и провоцировать побочные эффекты. Они считают: чтобы этого избежать, до назначения лекарств стоит проводить генетические тестирования.

Российские ученые выяснили, что около 55 процентов граждан нашей страны являются носителями вариаций в генах, которые снижают силу действия антидепрессантов, а могут и провоцировать при их приеме побочные эффекты.Многие из них, как пояснил генетик, генеральный директор Genotek Валерий Ильинский, почти на 100 процентов связаны с особенностями в структуре генов, управляющих работой клеток мозга и других частей организма.К такому выводу пришли ученые, проанализировали геномы примерно семи тысяч пациентов (преимущественно мужчин и женщин среднего возраста), которые обращались в Genotek за помощью и консультациями.Ильинский сообщил, что вместе с главным психиатром Москвы и сотрудниками психиатрической клинической больницы имени Алексеева они нашли аргументы за проведение генетического тестирования до того, как человеку будут назначены антидепрессанты.По словам Ильинского, эти тесты позволят значительно сократить время подбора препарата, а также снизить частоту развития побочных реакций, передает ТАСС.Борьба с эпидемией хронической депрессии, от которой (по статистике ВОЗ) страдают больше 300 миллионов жителей Земли, осложняется тем, что нейрофизиологи пока не до конца понимают ее природу.Например, они пока не выяснили, работу каких участков мозга нарушает депрессия, имеет ли она исключительно генетическую подоплеку, и как именно связанные с ней сдвиги в работе мозга влияют на мотивацию и настроение человека.