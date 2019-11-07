Певец Влад Топалов недоволен собственным внешним видом. Артист намекнул, что разъелся, став мужем телеведущей Регины Тодоренко.

Певец Влад Топалов недоволен собственным внешним видом.Артист намекнул, что разъелся, став мужем телеведущей Регины Тодоренко.Еще в мае этого года Топалов жаловался на лишний вес. Артистговорил тогда, что поправился на десять килограммов из-за отказа от курения.Влад обещал вернуться в былую форму к свадебной церемонии в Италии.Как и планировалось, торжество состоялось в начале июля.Однако, судя по сегодняшнему посту артиста в "Инстаграм", желаемого веса он таки не достиг.Влад Топалов опубликовал коллаж из двух фотографий. Артистсравнил снимки, которые сделаны с разницей в несколько лет – до и после того,как он стал семейным человеком. Интересно, что на фото, которое сделано вовремена его холостой жизни, он выглядит спортивнее."Слева: не пью, не курю, кристально чистый и здоровый!Женат. Есть ребенок. Справа: не женат, без детей, пью, курю, веду разгульныйобраз жизни. Никакого ЗОЖа. Ну, думайте сами (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал ниже.6 Ноя 2019 в 7:01 PSTПодписчики поспешили успокоить вокалиста. Интернет-обывателиотмечали, что многие, как мужчины, так и женщины, после свадьбы набирают килограммы– это нормально. "Ничего ужасного! заматерел просто!)", "Это все айфон и Камера 🤣🙈", "Мы, те, кто женаты – откормлены хорошо🤣🤣🤣", "Это после родов, придешь в форму 😂👏", "Все лучше и лучше, скоро будет пузико 😂😂😂", – подбадривали поклонники.