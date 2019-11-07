Певец Влад Топалов недоволен собственным внешним видом.
Артист намекнул, что разъелся, став мужем телеведущей Регины Тодоренко.
Певец Влад Топалов недоволен собственным внешним видом.
Артист намекнул, что разъелся, став мужем телеведущей Регины Тодоренко.
Еще в мае этого года Топалов жаловался на лишний вес. Артист
говорил тогда, что поправился на десять килограммов из-за отказа от курения.
Влад обещал вернуться в былую форму к свадебной церемонии в Италии.
Как и планировалось, торжество состоялось в начале июля.
Однако, судя по сегодняшнему посту артиста в "Инстаграм", желаемого веса он так
и не достиг.
Влад Топалов опубликовал коллаж из двух фотографий. Артист
сравнил снимки, которые сделаны с разницей в несколько лет – до и после того,
как он стал семейным человеком. Интересно, что на фото, которое сделано во
времена его холостой жизни, он выглядит спортивнее.
"Слева: не пью, не курю, кристально чистый и здоровый!
Женат. Есть ребенок. Справа: не женат, без детей, пью, курю, веду разгульный
образ жизни. Никакого ЗОЖа. Ну, думайте сами (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал ниже.
6 Ноя 2019 в 7:01 PST
Подписчики поспешили успокоить вокалиста. Интернет-обыватели
отмечали, что многие, как мужчины, так и женщины, после свадьбы набирают килограммы
– это нормально. "Ничего ужасного! заматерел просто!)", "Это все айфон и Камера 🤣🙈", "Мы, те, кто женаты – откормлены хорошо🤣🤣🤣", "Это после родов, придешь в форму 😂👏", "Все лучше и лучше, скоро будет пузико 😂😂😂", – подбадривали поклонники.