Голкипер Нью-Йорк Рейнджерс Хенрик Лундквист, отразивший в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с командой Детройт Ред Уингз (5:1) 35 из 36 бросков, признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрик Лундквист, отразивший в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с командой "Детройт Ред Уингз" (5:1) 35 из 36 бросков, признан первой звездой игрового дня в НХЛ.Второй звездой встречи стал защитник "Сент-Луис Блюз" Алекс Пьетранджело, записавший на свой счет три очка (один гол + две передачи), в противостоянии с "Эдмонтон Ойлерз" (5:2).Замкнул тройку лучших еще один одноклубник Артемия Панарина по "Рейнджерс" Энтони ДиАнджело, забросивший шайбу и отдавший результативную передачу в игре с "Детройтом".