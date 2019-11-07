В Кремле известно о негативной тенденции в демографии, это учитывалось при формировании национальных проектов, один из которых посвящен именно вопросам демографии и содержит ряд мер поддержки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Кремле известно о негативной тенденции в демографии, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.По его словам, сейчас совпали две демографические ямы — первая идет со времен Великой Отечественной войны, и вторая связана с развалом Советского Союза. "Эти две ямы сейчас, собственно, они совпали по времени, поэтому наблюдается такая негативная динамика", — пояснил Песков.Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь добавил, что демографические тенденции учитывалась при формировании национальных проектов. Он напомнил, что есть целый набор мер по стимулированию рождаемости, поддержке многодетных семей.Как сообщалось ранее, за 8 месяцев этого года численность населения России сократилась на 52,5 тысячи и составила 146,7 миллиона человек. Население страны сокращается четвертый год подряд.