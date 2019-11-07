Сотни футбольных болельщиков не смогли в Москве попасть на игру Локомотива и Ювентуса. Их билеты оказались фальшивыми. Несколько десятков обманутых фанатов все же пустили на трибуны на 20-й минуте игры, но для всех остальных вечер оказался испорчен.

Сотни футбольных болельщиков не смогли в Москве попасть на игру "Локомотива" и "Ювентуса". Их билеты оказались фальшивыми. Несколько десятков обманутых фанатов все же пустили на трибуны на 20-й минуте игры, но для всех остальных вечер оказался испорчен.За 10 тысяч места в первых рядах, за 30 тысяч — vip-билет с питанием и компанией "миллионеров". 100 тысяч -и вы уже в пресс-зоне пожимаете руку самому Роналду. Сотни заманчивых предложений появились в Интернете за несколько месяцев до игры.- Я купил 2 билета — 160 тысяч потратил! Прилетел из Кемерова с сыном на эту игру, потратил еще порядка 100 тысяч рублей.Но попасть на долгожданный матч так и не удалось. Все билеты, купленные в Интернете, оказались подделкой.- Билет поддельный, мы вам сказали!- Какой поддельный? Что, чеки надо, которые я покупал? Это матч года, который я ждал 14 лет!Жертвами мошенников стали 300 человек. Болельщики заполнили ближайшие со стадионом спортбары — так много их здесь не было даже во время чемпионата мира. Кому места не хватило, игру смотрели со смартфонов под проливным дождем.Больше всего предложений было на "Авито". Билеты в электронном виде и бумажные точь-в-точь как подлинные: с логотипом и своим QR-кодом.- Прошел все досмотры, вымок под дождем, предъявил QR-код, который оказался заблокированным.Клуб "Локомотив" в этой ситуации винит самих болельщиков. Ведь на своем официальном сайте они сообщали: билетов в продаже нет, а все другие сайты — клоны, где можно купить фальшивку."Все эти сайты не связаны с "Локомотивом". У нас сайт один! И билеты на "Ювентус" мы в принципе не продавали ни одного! А люди покупали на других сайтах", — объясняет Марат Фаттахов, коммерческий директор ФК "Локомотив".Не только команда, но и болельщики остались после этой игры с поражением. Вернуть деньги за билеты уже вряд ли удастся, как и найти нечестных продавцов.