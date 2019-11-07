Футболисты московского Локомотива Жоау Мариу и Эдер вызваны в сборную Португалии для подготовки к предстоящим матчам отборочного раунда чемпионата Европы против команд Литвы и Люксембурга.
Футболисты московского "Локомотива" Жоау Мариу и Эдер вызваны в сборную Португалии для подготовки к предстоящим матчам отборочного раунда чемпионата Европы против команд Литвы и Люксембурга.
Помимо игроков "Локомотива", в сборную Португалии вызваны:
Вратари: Бету ("Гезтепе"), Жозе Са ("Олимпиакос"), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон");
Защитники: Нелсон Семеду ("Барселона"), Рикарду Перейра ("Лестер"), Жозе Фонте ("Лилль"), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Рубен Семеду ("Олимпиакос"), Мариу Руй ("Наполи"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Д);
Полузащитники: Данилу Перейра ("Порту"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Жоау Моутинью ("Вулверхэмптон"), Пицци ("Бенфика");
Нападающие: Брума (ПСВ), Даниэл Поденсе ("Олимпиакос"), Андре Силва ("Айнтрахт"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Диогу Жота ("Вулверхэмптон"), Гонсалу Пасиенсия ("Айнтрахт").
Esta é a nossa equipa para os dois jogos decisivos! Vamos, Portugal! #TodosPortugal