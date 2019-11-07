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<a href="https://33live.ru/novosti/07-11-2019-futbolisty-lokomotiva-zhoau-mariu-i-eder-vyzvany-v-sbornuyu-portugalii.html" target="_blank">Футболисты Локомотива Жоау Мариу и Эдер вызваны в сборную Португалии</a> - Футболисты московского Локомотива Жоау Мариу и Эдер вызваны в сборную Португалии для подготовки к предстоящим матчам отборочного раунда чемпионата Европы против команд Литвы и Люксембурга.