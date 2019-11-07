Известный режиссер Валерия Гай Германика сообщила поклонникам радостную новость: у нее родился третий ребенок. В социальных сетях знаменитость опубликовала фотографии из дома, на которых ..

Известный режиссер Валерия Гай Германика сообщила поклонникам радостную новость: у нее родился третий ребенок. В социальных сетях знаменитость опубликовала фотографии из дома, на которых запечатлены воздушные шарики и поздравительная открытка.Напомним, в 2008 году режиссер родила дочь Октавию. С отцом малышки знаменитость рассталась практически сразу после родов. В 2015 году Валерия Гай Германика вышла замуж за танцора Вадима Любушкина. Однако их брак продлился всего четыре месяца. В 2016 году у пары появилась дочь Северина. В 2019 году режиссер вышла замуж за предпринимателя Дениса Молчанова, сообщает .