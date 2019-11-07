Украинцев накрыло очередное обострение: им снова чудится, что на них готовится напасть Россия. Страхи и переживания жителей Незалежной подогрел расположенный в США частный аналитический центр Stratfor. Американцы предупредили: Владимир Путин может пробить сухопутный коридор в Крым и Приднестровье.

Украинцев накрыло очередное обострение: им снова чудится, что на них готовится напасть Россия. Страхи и переживания жителей Незалежной подогрел расположенный в США частный аналитический центр Stratfor. Американцы предупредили: Владимир Путин может пробить сухопутный коридор в Крым и Приднестровье.Реализация этих планов затруднительна, сценариймаловероятен, признали американские аналитики. По их мнению, если бы Россиявынашивала такие идеи, то сделала бы это в начале конфликта. Но расслаблятьсяукраинцам не стоит, нагнетает Stratfor.Действия Кремля в отношении Украины зависит от поддержкиКиева со стороны США и НАТО, заявил сотрудник аналитической компании ЮджинЧаусовский. Москве понадобится 20-30 тысяч солдат только на начальной фазеоперации, подсчитал он."В случае, если Россия попытается пробить более широкийкоридор, в Приднестровье, это могут быть сотни тысяч солдат – или даже болеетого", – считает Чаусовский.Не проходит и дня, чтобы заведенные милитаристскойпропагандой украинцы не боролись с "российской агрессией". Правда,чаще всего это происходят на кухнях и диванах. Другие отчаянно сражаются сКремлем в своих блогах в социальных сетях.Теперь все ясно. Украина является «островом невезения» просто потому, что сначала ее захотел захватить Путин, а потом ещё и возненавидел Трамп! А сами украинцы ни в чем не виноваты��— Юлия Витязева (@Vityzeva)По мнению политолога и сторонника Майдана ВиталияПортникова, хочет видеть Украину частью нового государствавместе с Белоруссией и Казахстаном.Создание нового государства – главный политический , полагает сторонник Майдана. "Считает, этим должно закончиться егопрезидентство", – рассказал Портников о "планах" российскоголидера.