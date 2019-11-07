Украинцев накрыло очередное обострение: им снова чудится, что на них готовится напасть Россия. Страхи и переживания жителей Незалежной подогрел расположенный в США частный аналитический центр Stratfor. Американцы предупредили: Владимир Путин может пробить сухопутный коридор в Крым и Приднестровье.
Украинцев накрыло очередное обострение: им снова чудится, что на них готовится напасть Россия. Страхи и переживания жителей Незалежной подогрел расположенный в США частный аналитический центр Stratfor. Американцы предупредили: Владимир Путин может пробить сухопутный коридор в Крым и Приднестровье.
Реализация этих планов затруднительна, сценарий
маловероятен, признали американские аналитики. По их мнению, если бы Россия
вынашивала такие идеи, то сделала бы это в начале конфликта. Но расслабляться
украинцам не стоит, нагнетает Stratfor.
Действия Кремля в отношении Украины зависит от поддержки
Киева со стороны США и НАТО, заявил сотрудник аналитической компании Юджин
Чаусовский. Москве понадобится 20-30 тысяч солдат только на начальной фазе
операции, подсчитал он.
"В случае, если Россия попытается пробить более широкий
коридор, в Приднестровье, это могут быть сотни тысяч солдат – или даже более
того", – считает Чаусовский.
Не проходит и дня, чтобы заведенные милитаристской
пропагандой украинцы не боролись с "российской агрессией". Правда,
чаще всего это происходят на кухнях и диванах. Другие отчаянно сражаются с
Кремлем в своих блогах в социальных сетях.
Теперь все ясно. Украина является «островом невезения» просто потому, что сначала ее захотел захватить Путин, а потом ещё и возненавидел Трамп! А сами украинцы ни в чем не виноваты��
— Юлия Витязева (@Vityzeva)
По мнению политолога и сторонника Майдана Виталия
Портникова, хочет видеть Украину частью нового государства
вместе с Белоруссией и Казахстаном.
Создание нового государства – главный политический , полагает сторонник Майдана. "Считает, этим должно закончиться его
президентство", – рассказал Портников о "планах" российского
лидера.