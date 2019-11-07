В Комитете солдатских матерей (КСМ) не согласны с точкой зрения своего председателя Флеры Салиховской, что причиной стрельбы в воинской части в Забайкалье стали компьютерные игры и Интернет. Женщина отстранена от своей должности.

В Комитете солдатских матерей (КСМ) не согласны с точкой зрения своего председателя Флеры Салиховской, что причиной стрельбы в воинской части в Забайкалье стали компьютерные игры и Интернет. Женщина отстранена от своей должности."Сейчас Салиховская не имеет права делать заявления, подписывать документы от имени организации без согласования правления", — сообщил "Интерфаксу" зампредседателя комитета Андрей Курочкин.Решение о досрочном прекращении полномочий Салиховской в качестве председателя КСМ было принято на отчетно-выборной конференции. Теперь это решение должно быть зарегистрировано в Минюсте.ЧП в войсковой части номер 54160 в Забайкалье произошло 25 октября. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, призванный в армию этим летом из Тюменской области, открыл огонь по сослуживцам из табельного оружия. Погибли два офицера и шестеро солдат-срочников, еще двое были ранены.Стрелявшего арестовали. На свидании в СИЗО Шамсутдинов сказал отцу, что его "довели до крайней точки", и его действия стали ответом на насилие и неуставные отношения в части.Между тем, в Минобороны связали случившееся с нервном срывом, произошедшим у военнослужащего на личной почве.Председатель президиума "Офицеров России", генерал-майор Сергей Липовой сообщил, что произошедшая в Забайкалье стрельба и подобные ей случаи связаны с негативным влиянием Интернета и видеоигр, которые "зомбируют людей". Эту точку зрения публично поддержала и теперь уже бывшая председатель Комитета солдатских матерей Флера Салиховская.