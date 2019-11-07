Бывший депутат Александр Телепнев, осужденный за избиение продюсера DJ Smash, выйдет на свободу. Прошение об условно-досрочном освобождении рассмотрел Нытвенский городской суд. Ранее СМИ ..

Бывший депутат Александр Телепнев, осужденный за избиение продюсера DJ Smash, выйдет на свободу. Прошение об условно-досрочном освобождении рассмотрел Нытвенский городской суд.Ранее СМИ сообщили о том, что экс-депутат и музыкант заключили мировое соглашение. Согласно условиям договора, Телепнев должен разместить деньги для пострадавшего в индивидуальном сейфе. Артист, в свою очередь, обязан не выступать против досрочного освобождения, передает .Напомним, в июле 2018 года бывшего депутата приговорили к двум годам колонии за то, что он вместе со своим знакомымСергеем Ванкевичемизбил продюсера Андрея Ширмана в ночном клубе. Суд также взыскал с осужденныхкомпенсацию морального вредав размере 11 миллионов рублей, уточняет .