Актриса и телеведущая Юлия Меньшова попала в неприятную ситуацию в аэропорту. Звезда опоздала на самолет, хотя приехала заранее.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова попала в неприятнуюситуацию в аэропорту. Звезда опоздала на самолет, хотя приехала заранее.Об эпизоде звезда рассказала в личном "Инстаграм". По словамЮлии Меньшовой, на прибыла в аэропорт за полтора часа до вылета. В зале ожиданияона заняла место в кафе рядом с выходом на посадку. Но, каким-то непостижимымобразом, самолет улетел без нее."Ни объявления не было 🗣 ни-че-го. Самолетик наКиров крошечный ✈️ Авиакомпания такая же 🤬Небольшая,но гордая 😤 Поскупилась на объявление. Да и посадку 37других пассажиров произвела за считанные минутки ⏰ и сразу -хлоп, и закрылась 🚪 А потом и говорит: "дамы вас искали по всему аэропорту, с ног сбились...👣,но теперь ничем помочь не можем 🙆🏼‍♂️"Ага 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)",– эмоционально поделилась .Артистка очень расстроилась, так как летела на гастроли. К счастью,вечером был еще один рейс. У Юлии Меньшовой появился шанс успеть на спектакль вовремя.Знаменитости пришлось ждать пять часов. "Уезжатьдомой смысла нет, так что пока исследуем достопримечательности аэропорта. Ивозможности Инстаграм. А также ищем ресурсы терпения, смирения, понимания ипрочий дзен 🧘🏼‍♀️", – отметила актриса.7 Ноя 2019 в 1:40 PSTПосле в "Сторис" опубликовала видео, накотором изучает капсульный отель. Звезда забралась в спальную ячейку ирассказала о своих ощущениях. "Как в фильме "Пятый элемент". Ширина: метрдвадцать. Длинна: два десять, что хочешь делай", – отметила знаменитость.