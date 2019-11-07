Актриса и телеведущая Юлия Меньшова попала в неприятную
ситуацию в аэропорту. Звезда опоздала на самолет, хотя приехала заранее.
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова попала в неприятную
ситуацию в аэропорту. Звезда опоздала на самолет, хотя приехала заранее.
Об эпизоде звезда рассказала в личном "Инстаграм". По словам
Юлии Меньшовой, на прибыла в аэропорт за полтора часа до вылета. В зале ожидания
она заняла место в кафе рядом с выходом на посадку. Но, каким-то непостижимым
образом, самолет улетел без нее.
"Ни объявления не было 🗣 ни-че-го. Самолетик на
Киров крошечный ✈️ Авиакомпания такая же 🤬Небольшая,
но гордая 😤 Поскупилась на объявление. Да и посадку 37
других пассажиров произвела за считанные минутки ⏰ и сразу -хлоп, и закрылась 🚪 А потом и говорит: "да
мы вас искали по всему аэропорту, с ног сбились...👣,
но теперь ничем помочь не можем 🙆🏼♂️"
Ага 🤦🏼♀️🤦🏼♀️🤦🏼♀️ (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)
",
– эмоционально поделилась .
Артистка очень расстроилась, так как летела на гастроли. К счастью,
вечером был еще один рейс. У Юлии Меньшовой появился шанс успеть на спектакль вовремя.
Знаменитости пришлось ждать пять часов. "Уезжать
домой смысла нет, так что пока исследуем достопримечательности аэропорта. И
возможности Инстаграм. А также ищем ресурсы терпения, смирения, понимания и
прочий дзен 🧘🏼♀️", – отметила актриса.
7 Ноя 2019 в 1:40 PST
После в "Сторис" опубликовала видео, на
котором изучает капсульный отель. Звезда забралась в спальную ячейку и
рассказала о своих ощущениях. "Как в фильме "Пятый элемент". Ширина: метр
двадцать. Длинна: два десять, что хочешь делай", – отметила знаменитость.