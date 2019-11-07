Экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушья

Кольчугинский городской суд признал 34-летнего местного жителя виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть человека, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.2 ноября 2018 года между мужчинами, ехавшими на машине по Кольчугино, возник конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил локтём знакомого по шее. Несколько часов он продолжал ездить по городу, думая, что приятель спит. Лишь вечером мужчина понял, что пассажир умер и поехал в лес, где облил тело бензином и поджёг, забрав у него телефон. Экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушья от удара по шее.После долго расследования, обвиняемого задержали в марте 2019. Кольчугинский городской суд назначил наказание в виде 9 лет и 1 месяца лишения свободы.