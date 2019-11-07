Рудсковская со своими подружками решили расслабиться и потанцевать. Компанию продюсеру составили Дарья Клюкина и Евгения Лешкова.

Рудсковская со своими подружками решили расслабиться и потанцевать. Компанию продюсеру составили Дарья Клюкина и Евгения Лешкова.Как передает , Яна уже довольно традиционно пытается зажечь во время концертного выступления Димы Билана. Кроме того, не так давно продюсер озадачила своих подписчиков подобными танцами и на концерте Светланы Лободы.Пользователей выступление Рудковской насмешило и заставило вспомнить о неловких танцах на корпоративах. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что статус "светских львиц" никак не влияет на умение танцевать."Колхоз на выгуле😂😂😂😂", – посмеялась одна из подписчиц продюсера.Некоторые посетовали, что происходит каждый раз одно и тоже: неловкие движения руками и нелепые танцевальные па. Рудковской с подругами посоветовали взять несколько уроков или прекратить позориться.6 Ноя 2019 в 10:35 PST"Это не танцы, а сиськатряс.(орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) Браво здесь только Диме", – написали недоуменные подписчики Яны.Некоторые наоборот поддержали женщину, заявив, что всегда найдется тот, кто танцует еще хуже, а тут хоть на красивых женщин посмотреть можно.