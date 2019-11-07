Илья Яббаров попал в неловкую ситуацию из-за Ольги Бузовой. Ведущая шоу Дом-2 спутала планы участника телестройки.

Илья Яббаров попал в неловкую ситуацию из-за Ольги Бузовой.Ведущая шоу "Дом-2" спутала планы участника телестройки.В Сети появился анонс очередного выпуска реалити. В кадреОльга Бузова тащит на лобное место роскошный букет красных роз и огромнуюплюшевую мышь. Ведущая заявила, что этот подарок Илья Яббаров припас для НастиГолд."Сидит такой, капюшон одел. Яббаров – романтик. Я простознаю, как ты выбирал. Ты всегда делаешь такие красивые поступки на проекте", -принялась сюсюкать с Ильей Ольга.После ведущая заставила участника шоу "Дом-2" подаритьигрушку и цветы Насте. После недолгих уговоров девушка приняла презент.Междутем Голд всем своим видом показывала, что обижена на Яббарова. Илья обещалНасте, что не будет реагировать на появление на съемках шоу "Бородина противБузовой" бывшей девушки Риты Ларченко. Но, как только экс-зазноба появилась,участник шоу "Дом-2" забыл о своих словах. Более того, он бросил Голд в студии, когда Ларченко позвала его на ужин без камер.Судя по всему, вечер с Ритой Ларченко не задался, и ИльяЯббаров решил вернуть расположение Насти Голд. Видимо, житель телестройки собиралсявручить подарок девушке вдали от посторонних глаз, чтобы не прослыть тряпкой иразмазней, однако ведущая Ольга Бузова спутала ему все карты."Колхозкая романтика онатакая)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)", "У него только на мягкие игрушки 🧸хватает", "Ябба подлиза хорошая и хитрая .😂Лижбыне выгнали с проекта .🙌🙌🙌🙌🙌", "Заставилибедолагу", "Засмущался ержик😂", "Игрушка плюшевая для взрослой бабы🤦‍♂️ну колхоз", "Яббаров теперь наизнанку вывернется из за конкурса .Такое лицемерие изнего полезло !", "Да, вы что?!!!На носу зима, перекантоваться нужно😂😂😂, что одной, что другому. 😢😢😢", "40 лет мужику,а он кокетничает,как вдетсады.фууу", – рассуждают поклонники