Полосатый красавец наведался на Приморский горно-обогатительный комбинат. Крупного амурского тигра засняли камеры наружного видеонаблюдения, установленные на руднике на территории поселка Восток.

"Полосатый красавец" наведался на Приморский горно-обогатительный комбинат. Крупного амурского тигра засняли камеры наружного видеонаблюдения, установленные на руднике на территории поселка Восток.Как сообщают "Вести - Приморье", съемка была произведена этим утром. По диалогу наблюдавших за появлением "гостя" людей, можно судить, что тигр буквально на несколько секунд разминулся с группой девушек, которые вышли из производственного помещения.Следует отметить, что по свидетельству местных охотников, на данный момент рядом с поселком Восток обитают около девяти тигров. Хищники регулярно устраивают "рейды" в населенный пункт.