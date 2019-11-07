Единственная дочь Ларисы Гузеевой Ольга сообщила, что у нее диагностирована опухоль, причем повторно. Репортеры связались с актрисой, чтобы выяснить подробности.

Единственная дочь Ларисы Гузеевой Ольга сообщила, что у нее диагностирована опухоль, причем повторно. Репортеры связались с актрисой, чтобы выяснить подробности.Лариса Гузеева подтвердила, что у дочери опухоль, однако успокоила взволнованных поклонников. "Послушайте, это доброкачественное. Это бывает у девочек", – цитирует ведущую брачного шоу "Давай поженимся" .Теперь, судя по комментариям в Сети, фанаты гадают, что у Ольги за "это", которое "бывает у девочек". Девушка не общается с представителями СМИ и на своей странице в соцсети "Инстаграм" не сообщает подробностей.Напомним, что об опухоли Ольга рассказала сама. В приложении "Сторис" она опубликовала фото компьютера – предположительно, в кабинете врача. "Опухоль вернулась в чат", – написала дочь Гузеевой, переполошив фанатов и журналистов.Ольга дала понять, что не исключает вероятности повторной операции. Вероятно, причину проблемы не искоренили. Кстати, в конце прошлого года девушка пожаловалась, что заболела незадолго до хирургического вмешательства.1 Ноя 2019 в 9:45 PDTРанее телеведущая обнародовала фотографию 19-летней дочери: на Ольге черный брючный костюм, волосы убраны, а по шее стекает кровь – разумеется, бутафорская. В таком виде она решила отметить Хеллоуин."Позвольте себе не судить, не стучать клюкой об пол, а просто посмеяться и порадоваться. Лично я лучшего образа к этому дурацкому празднику не видела", – написала , обозначив свое отношение к этой дате. Подписчики теперь считают снимок пророческим.