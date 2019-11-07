Сегодня, 7 ноября, исполняется 105 лет со дня рождения актрисы Анастасии Георгиевской. Странная смерть артистки до сих пор вызывает вопросы у общественности.

Сегодня, 7 ноября, исполняется 105 лет со дня рождения актрисы Анастасии Георгиевской. Странная смерть артистки до сих пор вызывает вопросы у общественности.Будучи сиротой, свое детство Анастасия Георгиевская провела в школе-коммуне и фабрично-заводском училище. Получив профессии слесаря и токаря, будущая артистка МХАТа отправилась на машиностроительный завод. Там она заинтересовалась театром и даже играла в самодеятельности. Затем георгиевская стала играть в Московском ТЮЗе.В 1936 году выпускница ГИТИСа уже выходит на сцену легендарного МХАТа. А спустя четыре года Георгиевская играет Наталью Ивановну в спектакле Немировича-Данченко "Три сестры".Можно сказать, за свою жизнь артистка сыграла всю театральную классику. Говорят, Георгиевская жила своей работой. Она ни разу не была замужем, не обзавелась детьми, у нее не было друзей.Материал дополняется