Ложная тревога о захвате самолета в голландском аэропорту Схипхол произошла во время обучения стажера, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Ложная тревога о захвате самолета в голландском аэропорту Схипхол произошла во время обучения стажера, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NТК).Инцидент случился вечером 6 ноября. Службы безопасности получили сигнал тревоги, который мог свидетельствовать о попытке угона самолета, от пилота лайнера, на который уже шла посадка. На место незамедлительно прибыли все экстренные службы: спецназ и антитеррористическое подразделение полиции, военные, пожарные и медики. Все пассажиры и члены экипажа были выведены из самолета, который должен был вылететь из Амстердама в Мадрид, после чего лайнер дополнительно обыскали специальные службы.Позднее авиаперевозчик объяснил на своей странице в Twitter, что предупреждение сработало по ошибке. "Это была ложная тревога. Ничего не произошло. Пассажирам ничего не угрожает", — заверили в компании.Как стало известно NТК, перед полетом пилот рассказывал стажеру о различных кодах, в том числе, и о коде, вводимом в случае захвата лайнера. Именно в этот момент сигнал и был по ошибке активирован.Самолет смог вылететь в пункт назначения в тот же день. Перед вылетом пилот извинился за недоразумение, сообщает ТАСС. В компании Air Europa, которой принадлежит самолет, заявили, дисциплинарные меры пилоту не грозят.