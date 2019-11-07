Во Франции начался суд по иску к Люку Бессону. Известного режиссера и сценариста обвинили в том, что он запретил отстреливать оленей, которые бесконтрольно и чрезмерно расплодились на территории его имения площадью 160 гектаров в Северной Нормандии.

Во Франции начался суд по иску к Люку Бессону. Известного режиссера и сценариста обвинили в том, что он запретил отстреливать оленей, которые бесконтрольно и чрезмерно расплодились на территории его имения площадью 160 гектаров в Северной Нормандии.В результате олени Бессона объели и потоптали соседние поместья, фермы, поля и угодья. Сумму ущерба оценили в 130 тысяч евро, которые ранее правительство выплатило пострадавшим, а теперь намерено взыскать с режиссера, сообщает французская пресса.Сам режиссер на первые слушания по "оленьему делу" не явился, но в зале суда присутствовали его жена и дочь, пишет "РГ".В прошлом году несколько женщин обвинили Бессона в сексуальных домогательствах.