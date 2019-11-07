Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал вышедшее 6 ноября интервью Ксении Собчак и Андрея Малахова. По его мнению, телеведущий находится в сложной ситуации.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал вышедшее 6 ноября интервью Ксении Собчак и Андрея Малахова. По его мнению, телеведущий находится в сложной ситуации.Манукян отметил, что Малахов постоянно находится на грани из-за стремления повысить рейтинг своей программы, потому что он даже не замечает того, как его "детища" ранят других людей. В его издании, которое посвящено жизни звезд, очень часто публикуются материалы, способные навредить дружбе между телеведущим и героями его статей."Ну вспомним эту дикую историю в передаче о якобы беременной от Киркорова, а еще история в его издании про особняки и гражданство на Кипре Пугачевой и Галкина. На мой взгляд, подобная работа Малахова портит его отношения с этими людьми. Да он и сам это понимает", – заявил Манукян.Он отметил, что в последнее время он редко когда критикует работу Андрея, но не смог остаться равнодушным из-за истории с Гогеном и его женой и довольно жестко об этом публично высказывался.Член экспертного совета признался, что время от времени они с Малаховым посылают друг другу весточки через СМИ."Я знаю, что Андрей Малахов за моими инициативами следит, ну и я за его передачами и публикациями приглядываю. Обоснованную критику в адрес Малахова чаще всего поддерживаю. А когда бывает в его адрес необоснованная травля я тоже не остаюсь в стороне, потому что выступаю против подобных проявлений", – заключил эксперт.