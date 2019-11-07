Не так давно герцогиня Сассекская дала интервью, в котором откровенно рассказала о своей жизни во дворце, а также призналась, что ей тяжело жить вдали от близких под пристальным вниманием таблоидов.

Не так давно герцогиня Сассекская дала интервью, в котором откровенно рассказала о своей жизни во дворце, а также призналась, что ей тяжело жить вдали от близких под пристальным вниманием таблоидов.Слова супруги заставили принца Гарри задуматься о сложении с себя титула и переезде вместе с семьей в США. По словам королевского эксперта Анжелы Левин, королева и Чарльз обеспокоены состоянием наследника."Мне сообщили от инсайдера, что и королева, и принц Чарльз очень переживают за него. У Гарри вполне вероятно могла начаться депрессия", – заявил Левин, слова которого приводитОн добавил, что это не самое легкое решение для Гарри, ведь в этом случае именно ему придется оставить привычную жизнь, и необходимость принятия решения отнимает у него все жизненные силы. Младший внук королевы, по свидетельствам очевидцев, уже довольно длительное время подавлен и ничем не интересуется.5 Дек 2018 в 8:15 PST