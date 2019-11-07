По словам людей, у них накопилось множество вопросов не только к местным, но и к областным властям.

В Александрове жители сразу нескольких городов района вышли на митинг протеста. По словам людей, у них накопилось множество вопросов не только к местным, но и к областным властям.Многочисленные плакаты пестрят разнообразными лозунгами. От политических до экологических. В числе тем и "больной" медицинский вопрос. На акцию приехали струнинские активисты. Напомним, эта проблемная точка на карте региона появилась год назад. Во время прямой линии с Президентом жители пожаловались главе государства на состояние местной больницы. Рассказали о разрушающихся зданиях и неработающих отделениях. Другие лозунги касаются местной мусорной свалки и его нынешних хозяев. Жители Александрова по- прежнему уверены, что к ним привозят отходы из столицы.