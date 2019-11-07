Ледовый Дворец в Судогде готов на 90%, его открытие пройдет во время Всероссийского турнира юных хоккеистов памяти Александра Рагулина в начале января.

Ледовый Дворец в Судогде готов на 90%, его открытие пройдет во время Всероссийского турнира юных хоккеистов памяти Александра Рагулина в начале января. Сообщил глава администрации района Александр Смирнов председателю Законодательного собрания Владимиру Киселеву. Он пояснил, почему игры в этом году пройдут на открытом воздухе: не хватает времени для большого количества разрешительных процедур. Вместе они осмотрели строящуюся арену. Мечта судогодцев становится реальностью благодаря прежнему губернатору и фракции большинства в областном парламенте, которое проголосовало за проект, отметил Владимир Киселев.Не менее значимое событие произошло и в поселке Муромцево. Там завершился первый этап капитального ремонта в местном ДК. Там впервые за полвека заменили крышу и окна, обновили актовый зал. Это стало возможно федеральным партийным проектам "Культура малой Родины", комфортная городская среда и нацпроекту "Культура".Александр Смирнов, глава администрации Судогодского района: «Событие, казалось бы, обыденное, ну что такого - отремонтировали крышу в ДК. На самом деле - это такой символ того, что государство развернулось к населенным пунктам, особенно к сельским населенным пунктам».Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области: «В последние годы мы очень серьезное значение придаем строительству и обновлению объектов социальной инфраструктуры, особенно в сельской местности. Конечно, мы понимаем, как непросто жить на селе. Поэтому будем делать все возможное, чтобы создавать условия для работы, и для отдыха».