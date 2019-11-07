Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства подвел итоги перехода на цифровое телевещание в России. По его оценке, работа завершена успешно.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства подвел итоги перехода на цифровое телевещание в России. По его оценке, работа завершена успешно. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".Медведев напомнил, что работа началась еще 12 лет назад и проводилась в четыре этапа."Год назад было принято решение об отключении аналогового телевизионного сигнала, в октябре эта работа завершилась, завершилась успешно", — сказал глава правительства.Это был самый большой цифровой проект в мире — и по аудитории, и по инфраструктуре. Кроме того, он стал неплохим опытом импортозамещения, так как более 60 процентов передатчиков были российского производства.По его словам, главным результатом стало появление 20 общедоступных каналов в хорошем цифровом качестве, в том числе и в тех удаленных метах, где раньше было "два-три канала, причем, с весьма посредственной картинкой".Глава правительства напомнил о трех задачах, которые были поставлены переходом на цифру. Во-первых, ни в одном доме не должно было возникнуть проблем с переходом на цифровое вещание. Для этого были созданы горячие линии. Во-вторых, необходимо было оказать помощь россиянам в приобретении оборудования и не допустить необоснованного роста цен на него. По словам Медведева, региональные власти этот вопрос успешно решили. Третья задача – доставка сигнала в труднодоступные места."Работа оказалась, на мой взгляд, не только сложной, но и качественной", — подытожил премьер.Также Медведев рассказал о принятии законов о так называемых 21 и 22 кнопках для региональных телеканалов. Также до конца года в эфире телеканала "Общественное телевидение России" будут организованы региональные врезки в цифре для региональных телекомпаний.