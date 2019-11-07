Москвич заплатил таксисту 41 тысячу рублей. После этого пассажир заявил о мошенничестве в полицию. По данным , москвич поймал такси у здания Экспоцентра на Красной Пресне и доехал до нужного ..

Москвич заплатил таксисту 41 тысячу рублей. После этого пассажир заявил о мошенничестве в полицию.По данным , москвич поймал такси у здания Экспоцентра на Красной Пресне и доехал до нужного адреса в пределах МКАД. За поездку таксист потребовал 41 тысячу рублей. Как ни странно, пассажир заплатил озвученную сумму. При этом на следующий день потерпевший обвинил водителя в мошенничестве. Полицейские начали доследственную проверку по факту случившегося.