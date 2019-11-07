В Индии 42-летний мужчина согласился на пари: съесть 50 яиц. За это он должен был получить 2 тысячи рупий (меньше 2 тысяч рублей). Однако когда он съел 41-е яйцо, то рухнул без сознания, а через несколько часов скончался в больнице.

В Индии 42-летний мужчина согласился на пари: съесть 50 яиц. За это он должен был получить 2 тысячи рупий (меньше 2 тысяч рублей).Однако когда он съел 41-е яйцо, то рухнул без сознания, пишет местное издание Gulf News.Его срочно доставили в районную больницу, а затем в клинику Института медицинских наук, но спасти мужчину не удалось – он скончался через несколько часов.Медики установили, что он умер от переедания. Члены семьи его смерть комментировать отказались.