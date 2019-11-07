Пресняков поделился со своими подписчиками историей своей болезни. Он также поблагодарил врачей, которые сумели довольно быстро поставить его на ноги.

Пресняков поделился со своими подписчиками историей своей болезни. Он также поблагодарил врачей, которые сумели довольно быстро поставить его на ноги.Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова рассказал о том, что свалился с гриппом и температурой 39, которая не хотела спадать три дня. Но с болезнью удалось справиться благодаря оперативному вмешательству врачей."Такого у меня еще не было 😂,(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)мышцы будто перестали работать на столько, что я зубную пасту выдавливал двумя руками lol кароч рад что вся жесть позади", – написал Пресняков под своей фотографией.Он также порадовал всех, кто за него переживал, и сообщил, что уже приступает к записи демо-версии своего второго альбома. Юный артист посоветовал смотреть его сторис в "Инстаграме".6 Ноя 2019 в 8:06 PSTПодписчики сразу забросали Никиту вопросами о его нынешнем состоянии здоровья и пожелали ему скорее набираться сил. Некоторые неравнодушные оставили целые списки того, что поможет поднять иммунитет."Ешьте чеснок, соленые огурцы и самогон! Аклиматизируйтесь к сибирскому здоровью и НЕ БОЛЕТЬ!!!" – написал один из поклонников.