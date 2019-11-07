В четверг, 7 ноября, на территории нефтебазы Грушевая под Новороссийском произошел крупный пожар. Как сообщает , загорелся один из резервуаров подземного хранения ..

В четверг, 7 ноября, на территории нефтебазы "Грушевая" под Новороссийском произошел крупный пожар. Как сообщает "", загорелся один из резервуаров подземного хранения нефтепродуктов.Площадь пожара составила 200 квадратных метров. К ликвидации возгорания были привлечены 91 человек и 33 единицы техники. По предварительным данным, пострадали пять человек, передает "Интерфакс".По словам пресс-секретаря "Транснефти" Игоря Демина, происшествие не повлияло на отгрузку нефти в порту Новороссийска. В настоящее время причины и обстоятельства случившегося устанавливают специалисты, сообщает телеканал "".