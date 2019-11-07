Расследование дела MH17 продолжает вызывать множество вопросов у экспертов. Впрочем, некоторые специалисты замечают начавшуюся на Украине суету из-за появления в публичном пространстве новых обстоятельств катастрофы. Это, по их мнению, может свидетельствовать о скором установлении истиной картины произошедшего.

Расследование дела MH17 продолжает вызывать множество вопросов у экспертов. Впрочем, некоторые специалисты замечают начавшуюся на Украине суету из-за появления в публичном пространстве новых обстоятельств катастрофы. Это, по их мнению, может свидетельствовать о скором установлении истиной картины произошедшего.Катастрофа пассажирского лайнера Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, стала поводом для стран Запада ввести санкции против России. Особого цинизма действиям европейских и американских политиков добавил тот факт, что на момент принятия решений не было предоставлено ни единого доказательства, хоть как-то указывающего на "российский след".Не появилось таких улик до сих пор. И спустя годы уже сами европейские политики начинают задаваться вопросом, по каким причинам расследование крушения MH17 было затянуто так сильно и почему следователи изо всех сил словно пытаются выгородить Украину. И только Киев продолжает остервенело воспроизводить антироссийскую риторику в надежде скрыть за своими бездоказательными обвинениями истинное положение дел.Впрочем, судя по последним новостям, даже на Украине начали понимать неизбежность установления истинных обстоятельств катастрофы MH17. Общественное мнение начали постепенно готовить к тому, что вину Киева все же удастся доказать. Смягчить это болезненное откровение украинские журналисты пытаются заявлениями о некоем "заговоре", возникшем вокруг расследования дела.Директор "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко объявил, что в результате расследования дела о катастрофе MH17 Россию оправдают, передает "". По его словам, произойдет это за взятку. "Такая утечка информации была. Я в это верю", – подчеркнул журналист.Материал дополняется.