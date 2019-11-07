Надежды на улучшение жизни у большинства украинцев были связаны с Владимиром Зеленским. Спустя несколько месяцев эйфория от победы бывшего комика проходит, наступает суровая реальность. Страдают, как обычно, самые социально незащищенные слои населения.
Надежды на улучшение жизни у большинства украинцев были связаны с Владимиром Зеленским. Спустя несколько месяцев эйфория от победы бывшего комика проходит, наступает суровая реальность. Страдают, как обычно, самые социально незащищенные слои населения.
Под горячую руку команды Зеленского попали пенсионеры. Еще в
сентябре Верховная рада приняла законопроект о масштабной проверке пенсионных
выплат. Старикам придется доказывать, что они имеют право на получение средств,
хотя, по сообщениям с мест, чиновники уже сейчас отнимают у них полученные
деньги.
На этом команда "молодых и перспективных"
реформаторов останавливаться не собирается. Скоро некоторые категории
пенсионеров могут остаться без традиционных надбавок. Все из-за дефицита
Пенсионного фонда. Решить проблему окружение Зеленского пытается за счет самых
незащищенных граждан.
По словам политолога Руслана Бизяева, в прошлом году дефицит
Пенсионного фонда составил 150 миллиардов гривен, в текущем году вырос до 167
миллиардов. "А в 2020 году – 172 миллиардов, и для того, чтобы увеличить
пенсию, необходимо сократить дефицит пенсионного фонда, без этого никуда", -
сказал эксперт в эфире ютуб-канала Politeka Online.
Украинцы перестали доверять государству, констатировал
политолог. Раньше власть давала гражданам куски с барского стола, и люди не
замечали, как она увеличивает свое благосостояние, отметил Бизяева. Окружение
этого не понимает, подчеркнул политолог.
Надежд на нового президента у граждан все меньше. Вероятно,
государство продолжит сокращать обязательства перед гражданами. Сбросить
"социальный балласт" от требует Международный валютный фонд.