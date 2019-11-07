Надежды на улучшение жизни у большинства украинцев были связаны с Владимиром Зеленским. Спустя несколько месяцев эйфория от победы бывшего комика проходит, наступает суровая реальность. Страдают, как обычно, самые социально незащищенные слои населения.

Надежды на улучшение жизни у большинства украинцев были связаны с Владимиром Зеленским. Спустя несколько месяцев эйфория от победы бывшего комика проходит, наступает суровая реальность. Страдают, как обычно, самые социально незащищенные слои населения.Под горячую руку команды Зеленского попали пенсионеры. Еще всентябре Верховная рада приняла законопроект о масштабной проверке пенсионныхвыплат. Старикам придется доказывать, что они имеют право на получение средств,хотя, по сообщениям с мест, чиновники уже сейчас отнимают у них полученныеденьги.На этом команда "молодых и перспективных"реформаторов останавливаться не собирается. Скоро некоторые категориипенсионеров могут остаться без традиционных надбавок. Все из-за дефицитаПенсионного фонда. Решить проблему окружение Зеленского пытается за счет самыхнезащищенных граждан.По словам политолога Руслана Бизяева, в прошлом году дефицитПенсионного фонда составил 150 миллиардов гривен, в текущем году вырос до 167миллиардов. "А в 2020 году – 172 миллиардов, и для того, чтобы увеличитьпенсию, необходимо сократить дефицит пенсионного фонда, без этого никуда", -сказал эксперт в эфире ютуб-канала Politeka Online.Украинцы перестали доверять государству, констатировалполитолог. Раньше власть давала гражданам куски с барского стола, и люди незамечали, как она увеличивает свое благосостояние, отметил Бизяева. Окружениеэтого не понимает, подчеркнул политолог.Надежд на нового президента у граждан все меньше. Вероятно,государство продолжит сокращать обязательства перед гражданами. Сбросить"социальный балласт" от требует Международный валютный фонд.