В компании-перевозчике Гранд сервис экспресс сообщили, что стоимость билета на поезд из Москвы в Симферополь составит 2966 рублей, а из Петербурга в Севастополь 3500 рублей. Первым 23 декабря пойдет поезд из Северной столицы, а 24 декабря, отправится первый поезд из Москвы в Симферополь.

В компании-перевозчике "Гранд сервис экспресс" сообщили, что стоимость билета на поезд из Москвы в Симферополь составит 2966 рублей, а из Петербурга в Севастополь 3500 рублей.Ранее сообщалось, что их продажа начнется 8 ноября.Первым пойдет поезд из Северной столицы. Он отправится с Московского вокзала 23 декабря, а в пути до Севастополя будет 43,5 часа.В инфоцентре "Крымского моста" напомнили, что этот маршрут – исторический: первый беспересадочный рейс из Петербурга в Севастополь состоялся почти 125 лет назад, а время в пути составляло тогда трое суток.Уже на следующий день, 24 декабря, отправится первый поезд из Москвы в Симферополь. Время в пути составит 33 часа, передает ТАСС.Глава комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк в комментарии журналистам высказал мнение, что туристов и пассажиров этих поездов не испугает длительность путешествия по железной дороге, поскольку дополнительным бонусом станет проезд по Крымскому мосту – "уникальному сооружению, который мечтали построить еще в Российской империи и смогли сейчас".По его словам, "длительность нахождения в пути вообще не пугает никого в принципе"."Все прекрасно понимают, что это связано с объездом территории Украины, и это — дополнительная гарантия безопасности и спокойствия по пути", – добавил Черняк.Кроме того, данное направление, считает он, будет популярно и у тех пассажиров, которым необходимо добраться до Ростова-на-Дону или Краснодара.Черняк также отметил, что запуск железнодорожного сообщения наверняка привлечет дополнительный интерес со стороны туристов, и их поток в Крым будет расти.По его словам, уже сейчас представители крымских турфирм ожидают старта движения из центральной части страны, Сибири и других регионов России.