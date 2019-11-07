Жители России приняли участие в опросе о самых дружелюбных городах. Рейтинг наиболее вежливых и благожелательных населенных российских пунктов представил портал Domofond.ru, передает издание ..

Жители России приняли участие в опросе о самых дружелюбных городах. Рейтинг наиболее вежливых и благожелательных населенных российских пунктов представил портал Domofond.ru, передает издание "Известия".Участники должны были оценить утверждение "Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые" по школе от одного до десяти баллов. В исследовании приняли участие более 60 тысяч россиян, сообщает телеканал "".Лидером списка стал Грозный, набравший 8,3 балла. За ним следуют Нальчик и Анапа. Наиболее дружелюбным городом-миллионником стала Казань, получившая 7,4 балла. Самым недружелюбным был признан Якутск. Ему поставили 6,4 балла, передает .