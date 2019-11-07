Участники Дома-2 Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко станут родителями во второй раз. Об этом они сообщили на своих страницах в Инстаграме.

Участники "Дома-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко станут родителями во второй раз. Об этом они сообщили на своих страницах в "Инстаграме".Дмитрий признался, что они долго думали с женой о том, стоит ли рассказывать сейчас, или стоит еще подождать. Однако пара все же решилась раскрыть свой секрет и попросила у подписчиков просто порадоваться вместе с ними."Вот это новость 👨‍👩‍👧❤️ Мы долго думали, переживали и не решались рассказать об этом. Любовь творит чудеса. Правда я вообще представить даже не могу каково это(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), делить любовь на двоих деток ❤️", – написал Дмитренко.7 Ноя 2019 в 12:10 PSTОльга также выложила на своей странице в "Инстаграм" пост, в котором рассказала о своем положении. Она также поблагодарила всех тех, кто счастлив вместе с ними."Поздравляем! но животик мы давно заметили))", – написал один из подписчиков звездной пары.Ранее поклонники реалити-шоу заметили, что Ольга начала меняться и предположили, что супруги скоро еще раз станут родителями. Узнать об интересном положении у пары также пытались и участники "Дома-2", однако те не захотели признаваться.