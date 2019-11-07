Сотни эвакуированных, размытые дороги и отрезанные от цивилизации большой водой населенные пункты - сразу в нескольких регионах России ухудшилась ситуация с паводками. 130 поселков Вологодской области остаются без электричества. В Тверской области за несколько дней выпала месячная норма осадков.

Сотни эвакуированных, размытые дороги и отрезанные от цивилизации большой водой населенные пункты — сразу в нескольких регионах России ухудшилась ситуация с паводками. 130 поселков Вологодской области остаются без электричества. Там живут больше трех тысяч человек. Десятки домов отрезаны от большой земли. Снесены мосты, размыты дороги, а на смену проливным дождям уже пришли заморозки и снегопады. Трассы уже местами сильно замело. В Тверской области за несколько дней выпала месячная норма осадков. В регионе создан оперативный штаб для ликвидации последствий непогоды. Самое главное сейчас — возобновить как можно скорее транспортное сообщение и обеспечить работу всех служб: скорой помощи, МЧС и полиции.Такого подъема воды жители области не видели больше пятнадцати лет. Затопило не только подвалы, участки и собранный урожай, но и жилые помещения. Житель Новгородской области Сергей Хвощевский поделился, что в его жилье из-за воды пострадали многие вещи. Еще одна местная жительница Елена Гуцко рассказала, что накануне вечером они собрали все, что могли, а сейчас достали то, что еще осталось "живым". "Ладно, это все переживется, лишь бы живы и здоровы были", — философски резюмирует женщина.Многих пострадавших приютили родственники, других временно разместили в местном мотеле. Пока здесь находятся одиннадцать человек, в том числе шестеро детей. В номерах комфортно и для пострадавших организовано бесплатное питание.В Крестецком районе Новгородской области сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Подтопленными остаются 57 домов, 205 приусадебных участков, эвакуированы 59 человек. Спасатели работают круглосуточно, постоянно объезжают пострадавшие районы. Одной пожилой женщине, например, помогли выбраться из затопленного дома через окно, чтобы доставить на большую землю. Тем, кто решил остаться, помогают, чем могут."Мы стараемся вникать во все проблемы, которые возникают у наших жителей, решать максимально быстро вопросы и задачи, будь то поднести дрова, привезти продукты и так далее", — прокомментировал врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Новгородской области Игорь Клинг."Если вдруг случится еще хуже ситуация, у нас есть лагерь детский, там можно 250 человек разместить", — сообщил глава Крестецкого района Сергей Яковлев.В целом в Новгородской области в зоне подтопления остаются 11 районов, 43 населенных пункта и 300 человек.Только в Крестецком районе размытыми остаются три дороги, но восстанавливать их начнут только после того, как бурные потоки вновь превратятся в маленькие, спокойные речушки.