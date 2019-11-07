Непривычно теплая для ноября погода продлится во Владимире до конца недели. К этому времени в центральную Россию придет северный антициклон.

Непривычно теплая для ноября погода продлится во Владимире до конца недели. К этому времени в центральную Россию придет северный антициклон. Гидрометцентр предупреждает о существенном понижении температуры. Уже завтра ночью она опустится до -1. Но понижение будет кратковременным – 10 и 11 ноября столбик термометра снова поползет вверх и достигнет отметки в 11 градусов уже в следующий понедельник