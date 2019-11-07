Качество территорий во Владимирской области оценят активисты народного фронта. В выездном рейде примет участие член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина.

Качество территорий во Владимирской области оценят активисты народного фронта. В выездном рейде примет участие член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина.В течение двух дней активисты проедут по проблемным точкам Владимира, Гусь-Хрустального, Камешково. Поводом для организации рейда послужили жалобы жителей. Например, В Гусь-Хрустальном общественники посетят дом на улице Красноармейской, 21. Дом был сдан всего два года назад, но его уже можно вносить в список "аварийных", уверены жильцы. В доме неисправна система водоснабжения, отопления и канализация. Итоги рейда подведут на заседании круглого стола 8 ноября.