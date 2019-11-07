Потерпевший сообщил, что неизвестные похитили из его сумки, висевшей на стуле, кошелек, в котором находились банковские карты. Впоследствии с одной из карт были списаны денежные средства...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали молодого человека, подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило заявление от 25-летнего жителя столицы. Мужчина сообщил, что в одном из кафе в центре Москвы неизвестные похитили из его сумки, висевшей на стуле, кошелек, в котором находились банковские карты. Впоследствии с одной из карт были списаны денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Ягодной улице задержали подозреваемого – 20-летнего жителя столицы. Со слов задержанного мужчины, банковскую карту ему передал неустановленный сообщник, похитивший ее в кафе. Далее подозреваемый воспользовался банкоматом и снял деньги с карты. Пин-код он подсмотрел, когда потерпевший расплачивался картой в кафе.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание соучастника данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60