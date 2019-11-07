3 декабря на сайте департамента разместят отчёт о поступивших замечаниях и внесённых поправках

На сайте Департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области появился проект корректировки Территориальной схемы обращения с отходами.Любой желающий может внести замечание или предложение до 22 ноября, направив его по адресу 600000, г. Владимир, ул. Гагарина, 31 или на адрес электронной почты: .3 декабря на сайте департамента разместят отчёт о поступивших замечаниях, внесённых поправках и об отклонённых заявках, а уже 30 декабря будет опубликована новая утвержденная терсхема.