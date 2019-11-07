Отмечается снижение стоимости питания на душу населения, в среднем на 5,1%.

Росстатом зафиксировано сезонное снижение цен на картофель, капусту, лук, морковь, свеклу, огурцы и помидоры. Яблоки виноград и бананы тоже подешевели.Уменьшилась стоимость говядины, свинины, молочных продуктов и сахарного песка. Все вышеперечисленные продукты – основа потребительской корзины. Несмотря на подорожавшие хлеб, рыбу, мясо кур и баранину, ведомством отмечается снижение стоимости питания на душу населения, в среднем на 5,1%. Сообщает