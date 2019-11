Посольство Украины в Вашингтоне обратилось с требованиями к изданию The New York Times. Возмущение украинских дипломатов вызвала статья, которая была проиллюстрирована картой, на которой Крым был обозначен не как украинская территория.

Посольство Украины в Вашингтоне обратилось с требованиями к изданию The New York Times. Возмущение украинских дипломатов вызвала статья, которая была проиллюстрирована картой, на которой Крым был обозначен не как украинская территория.Украинские политики доказали свою полную несостоятельность по всем вопросам, которые касаются территориальной принадлежности Крыма. За минувшие годы им так и не удалось четко сформулировать, каким образом они надеются захватить полуостров, практически все жители которого однозначно проголосовали за воссоединение с Россией.Не могут они объяснить и то, каким образом в головах радикально настроенных националистов уживается острая ненависть к крымчанам и не менее страстное желание захватить российский полуостров. Отложив решение этих вопросов, украинские политики приступили к тем, в которых у них есть хотя бы возможность добиться какого-то успеха. В частности, речь идет про "войны с картами".Бдительные украинцы активно высматривают карты, авторы которых решили не спорить с реальностью и обозначили Крым как территорию России. После этого на таких картографов внезапно обрушивается настоящая волна гнева со стороны украинских националистов и примкнувших к ним политиков, чиновников и дипломатов.Обычно жертвами подобных атак становятся владельцы небольших предприятий, магазинов и библиотек. Однако в последнее время они осмелели настолько, что решили обратиться со своими требованиями к одному из ведущих американских СМИ – изданиюThe New York Times.Тем более, что от лица радикалов выступило посольство Украины в Вашингтоне. Дипломаты призвали американских журналистов "не играть на руку российской информационной пропаганде", передает "". Они пожаловались на то, что подобный инцидент происходит уже не в первый раз.