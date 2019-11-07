Российские Ракетные войска стратегического назначения получили 30 боевых противодиверсионных машин Тайфун-М за пять лет. До конца 2019 года ракетчикам передадут еще 5 БПДМ.

Российские Ракетные войска стратегического назначения получили 30 боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М" за пять лет. До конца 2019 года ракетчикам передадут еще 5 БПДМ, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ."Тайфун-М" создана на основе бронетранспортера БТР-82 специально по заказу РВСН. Боевая машина предназначена для защиты ракетных комплексов "Ярс" от нападений разведывательно-диверсионных групп противника. Поэтому каждая БПДМ оснащена радаром и тепловизором, а также несет беспилотный летательный аппарат. По данным военных, "Тайфун-М" способна обнаружить вражеский отряд на расстоянии до 5 километров причем в любое время суток.Вооружение "Тайфун-М" – дистанционно управляемый модуль с тяжелым пулеметом.